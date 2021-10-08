Около 100 человек погибли при взрыве в мечети на севере Афганистана

Около 100 человек погибли при взрыве в мечети на севере Афганистана
Трагедия произошла в мечете на севере Афганистана. Фото: pixabay

Мощный взрыв прогремел в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана. В результате ЧП погибли не менее 100 человек, десятки пострадали.

Трагедия случилась в пятницу, 8 октября, около 13:30 по местному времени (12:00 мск). В это время в мечети находилось множество прихожан, собравшихся на пятничную молитву.

Как сообщил ТАСС, бомбу в толпе верующих пронес террорист-смертник. Взрывное устройство сработало внутри здания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новое правительство Афганистана возглавит мулла Мохаммад Хасан Ахунд. Вице-премьером будет сооснователь движения «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое) мулла Абдул Гани Барадар.

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