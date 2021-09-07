Талибы объявили состав нового правительства Афганистана

Новое правительство Афганистана возглавит мулла Мохаммад Хасан Ахунд. Вице-премьером будет сооснователь движения «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое) мулла Абдул Гани Барадар.

Об этом стало известно сегодня, 7 сентября. Министром внутренних дел стал мулла Сираджуддин Хаккани, МИД возглавит Амир Хан Моттаки, главой министерства финансов стал муллу Хидаятулла Бадри, министром информации и культуры — мулла Хайрулла Хайрхва. Об этом представитель талибов Мухаммад Наим сообщил в Twitter.

Представитель «Талибана» Забихулла Муджахид сообщил на пресс-конференции, что Минобороны возглавит мулла Мохаммад Якуб.

Талибы также назначили новых глав разведки и Центробанка государства — ими станут Абдул Хак Ватек и Мухаммад Идрис

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Евросоюз признал победу талибов в войне в Афганистане.