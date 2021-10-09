В Петербурге были выявлены нарушения при подготовке к отопительному сезону

В Петербурге были выявлены нарушения при подготовке к отопительному сезону
Вице-губернатору Санкт-Петербурга Николаю Линченко прокуратура вынесла предупреждение из-за нарушений, которые были допущены в ходе подготовки города к отопительному сезону. Фото: gov.spb.ru

Вице-губернатору Санкт-Петербурга Николаю Линченко прокуратура вынесла предупреждение из-за нарушений, которые были допущены в ходе подготовки города к отопительному сезону. Об этом сообщают «Невские Новости» ссылаясь на информатора из жилищного комитета Смольного.

Прокуратура Петербурга провела проверку и нашла нарушения связанные с подготовкой города к отопительному сезону. В связи с этим вице-губернатору Николаю Линченко было вынесено представление. Как уточняется в документе, было заявлено о полной готовности города к отопительному сезону, однако при проверке было выяснено, что работы по капитальному ремонту теплоснабжения не завершили в 536 многоквартирных домах, из них по 202 видам работ сроки исполнения договоров истекли. Кроме того, в некоторых районах города жилые дома оказались без крыш и со срезанными стояками.

Прокуратура потребовала, чтобы городские власти приняли меры.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за сентябрь комплексы фотовидеофиксации зафиксировали на городских дорогах более 1 млн нарушений ПДД, а с начала года их число превысило 5,3 млн.

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