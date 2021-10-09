В Петербурге развивается сеть перехватывающих автостоянок

В Петербурге развивается сеть перехватывающих автостоянок
В Северной столице начали развивать сеть перехватывающих автостоянок. Фото: пресс-центр Комитета по транспорту

В Северной столице начали развивать сеть перехватывающих автостоянок. Это должно помочь снизить транспортные потоки в центре города. Комитет по транспорту сообщает, что сегодня в городе функционируют 17 «перехватов» общей ёмкостью 1754 машиноместа.

С помощью нововведений в сфере автостоянок в Петербурге планируется разбавить загруженность дорог в центре. Специальные перехватывающие автостоянки помогут водителю поставить свой автомобиль на любом подходящем по расположению объекте, и после чего он сможет спокойно добраться до центра на общественном транспорте.

Это может позволить не только сократить время на дорогу, но и сэкономить денежные средства, потому что пользование перехватывающими автостоянками является бесплатным при соблюдении определённых условий.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице временно перестали брать плату за парковку в центре, где должна быть платная стоянка. Такое нововведение связано с тем, что Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у АО «ОРБАНК».

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