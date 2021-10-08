В Петербурге сейчас не нужно платить за стоянку в центре города

В Петербурге сейчас не нужно платить за стоянку в центре города
В Петербурге сейчас не нужно платить за стоянку в центре города. Фото: Пресс-служба Комитета по транспорту

В Санкт-Петербурге временно перестали брать плату за парковку в центре, где должна быть платная стоянка. Такое нововведение связано с тем, что Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у АО «ОРБАНК». Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Платить за парковки в центре города временно не придется. Штрафы за неуплату на данный момент тоже отменены. Банк России отозвал лицензию а осуществление банковских операций у московского АО «ОРБАНК». Именно он обеспечивал прием платежей в зоне платной парковки. По размеру активов, которые составляли 1,8 миллиард рублей, он занимал 289 место в РФ

Решение регулятора обосновано тем, что деятельность банка была ориентирована на обслуживание интересов руководителей, собственников.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Комитете по транспорту прошло совещание, посвященное расширению зоны платной парковки в Центральном районе Петербурга. Одним из итогов стало решение о введении круглосуточной платной парковки на улице Рубинштейна с 2022 года.

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