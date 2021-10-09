В Гатчине в результате ДТП госпитализировали водителя грузовика

Сегодня в Гатчине произошло ДТП, в результате которого водитель был госпитализирован с травмой руки. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

В результате ДТП в Гатчине сегодня днем опрокинулся грузовик. Это произошло на повороте Малые Колпаны. В итоге на дорогу вылилось топливо, а как последствие произошедшего, — образовался затор из машин.

За рулем грузовика находился 32-летний мужчина. В результате ДТП его госпитализировали с травмой руки. Обстоятельства и детали происшествия выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня утром на пересечении проспекта Металлистов и Пискарёвского проспекта произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что в результате аварии повреждено оказалось даже ограждения.