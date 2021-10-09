Коллега погибшего артиста в Большом рассказал о причине трагедии

Коллега погибшего артиста в Большом рассказал о причине трагедии
Трагический инцидент произошел во время оперы. Фото: vk.com/bolshoitheatre

Причиной гибели 37-летнего артиста миманса Евгения Кулеша на сцене Большого театра могла стать его собственная ошибка и невнимательность.

Он отметил, что не считает произошедшее несчастным случаем, так как декорация не рухнула, а спускалась, как и положено.

«Артист что-то перепутал и попал под эту стену. Ведь он должен был вывезти трон и отойти вперед, ближе к зрителям. А он, видимо, или не рассчитал свои действия, или перепутал и почему-то отошел назад. И вот на него эта стена и наехала», — приводит его слова «Московский комсомолец».

Напомним, в Большом театре на сцену рухнула декорация. В результате происшествия погиб 37-летний артист мимического ансамбля Евгений Кулеш.

Трагический инцидент произошел во время оперы «Садко». После произошедшего представление было отменено, зрителей попросили уйти.

Следственный комитет организовал проверку. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский актер Дмитрий Жулин, известный своим уходом в монастырь, скончался в результате ДТП во Владимирской области.

артист большой театр Евгений Кулеш


 

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