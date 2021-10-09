Коллега погибшего артиста в Большом рассказал о причине трагедии

Причиной гибели 37-летнего артиста миманса Евгения Кулеша на сцене Большого театра могла стать его собственная ошибка и невнимательность.

Он отметил, что не считает произошедшее несчастным случаем, так как декорация не рухнула, а спускалась, как и положено.

«Артист что-то перепутал и попал под эту стену. Ведь он должен был вывезти трон и отойти вперед, ближе к зрителям. А он, видимо, или не рассчитал свои действия, или перепутал и почему-то отошел назад. И вот на него эта стена и наехала», — приводит его слова «Московский комсомолец».

Напомним, в Большом театре на сцену рухнула декорация. В результате происшествия погиб 37-летний артист мимического ансамбля Евгений Кулеш.

Трагический инцидент произошел во время оперы «Садко». После произошедшего представление было отменено, зрителей попросили уйти.

Следственный комитет организовал проверку. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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