Цискаридзе обвинил менеджмент Большого театра в гибели артиста

В истории в своем Instagram балерон Николай Цискаридзе выразил соболезнования родным и близким артиста. Фото: скриншот Instagram

В истории в своем Instagram балерон Николай Цискаридзе выразил соболезнования родным и близким артиста. Фото: скриншот Instagram

Причиной гибели артиста Большого театра Евгения Кулеша во время смены декораций стала плохая работа администрации Большого театра. Об этом заявил народный артист России Николай Цискаридзе.

Свое мнение именитый балерон выразил в соцсетях. В истории в своем Instagram он выразил соболезнования родным и близким артиста. Цискаридзе подметил, что к этому привела «эффективная работа» менеджмента театра. Об этом он сообщил на своей страничке в Instagram.

Накануне в Большом театре произошел инцидент. При смене декораций их часть упала на артиста. Полученные травмы оказались смертельными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что причиной гибели 37-летнего артиста миманса Евгения Кулеша на сцене Большого театра могла стать его собственная ошибка и невнимательность. Он отметил, что не считает произошедшее несчастным случаем, так как декорация не рухнула, а спускалась, как и положено.