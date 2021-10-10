СК проводит доследственную проверку после пожара в доме Чубакова на набережной Карповки

СК проводит доследственную проверку после пожара в доме Чубакова на набережной Карповки
В семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Петербургские следственные органы проводят проверку после крупного пожара в Петроградском районе.

Как сообщает ГСУ СК по Петербургу, доследственная проверка организована по факту пожара, который произошел 9 октября на крыше жилого дома на набережной реки Карповки.

Следствие разбирается во всех обстоятельствах и причинах произошедшего. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.

Накануне в семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти. Ранг пожара поднимали до третьего. Огонь тушили около 12 часов. Из здания эвакуировали 100 человек. В результате пожара никто не пострадал. В тушении пожара участвовали 29 спецмашин и 128 спасателей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в доме Чубакова на набережной Карповки потушили.

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