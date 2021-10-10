Пожар в доме Чубакова на набережной Карповки потушили

Пожар в доме Чубакова на набережной Карповки потушили
Ранг пожара поднимали до третьего. Огонь тушили около 12 часов. Фото: Baltphoto

Пожар в историческом доме Чубакова в Петроградском районе Северной столицы, наконец, потушили. Это произошло в воскресенье, в шесть утра.

Накануне в семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Ранг пожара поднимали до третьего. Огонь тушили около 12 часов.

Из здания эвакуировали 100 человек. В результате пожара никто не пострадал.

В тушении пожара участвовали 29 спецмашин и 128 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ранг пожара в доме Чубакова на набережной Карповки снизили до первого. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 29 единиц техники и 128 человек личного состава МЧС. В ликвидации пожара возгорания на набережной реки Карповки привлекли более 30 пожарных

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Петроградский район пожар происшествие санкт-петербург


 

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Пожар в доме Чубакова на набережной Карповки потушили
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