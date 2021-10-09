Ранг пожара в доме Чубакова на набережной Карповки снизили до первого

Ранг пожара в доме Чубакова на набережной Карповки снизили до первого
В семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда. Фото: Gazeta.SPb

Ранг пожара в историческом доме Чубакова в Петроградском районе Петербурга снижен до первого. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Напомним, вечером 9 октября, в семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда.

Площадь пожара составила 800 квадратных метров. В результате происшествия, никто не пострадал. В ликвидации пожара участвовали 29 единиц техники и 128 человек личного состава МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ликвидации пожара возгорания на набережной реки Карповки привлекли более 30 пожарных, но огонь потушить пока не удалось. Ранг пожара был поднят до 3.

Петроградский район пожар происшествия


 

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