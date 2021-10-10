Турецкий врач Халит Еребакан перечислил продукты для восполнения цинка в организме

Цинк очень нужен организму, так как отвечает за функционирование многих ферментов и играет важную роль во множестве процессах. Турецкий врач Халит Еребакан рассказал, какие продукты содержат цинк.

Отличным источником этого элемента доктор считается красное мясо. Также он отмечает, что его чрезмерное употребление повышает риск заболеваний сердца и онкологических болезней. Об этом сообщает Sabah.

Врач советует есть содержащие цинк морепродукты: крабы, устрицы, мидии и креветки. Они не только полезны, но и малокалорийны. Больше всех из них цинк содержат устрицы.

При беременности это вещество лучше получать из чечевицы, нута и фасоли. Для вегетарианцев — это яйца, молоко, сыр и молочные продукты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожилым людям лучше не использовать в своем рационе полуфабрикаты, которые содержат множество добавок и усилители вкуса.