Некоторые продукты пожилым людям приносят особый вред

Пожилым людям лучше не использовать в своем рационе полуфабрикаты, которые содержат множество добавок и усилители вкуса, заявляет врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с радио Sputnik.

Так как с возрастом обмен веществ в организме становится медленнее, по мнению Нирии Диановой, пожилой категории граждан стоит отказаться от вредных полуфабрикатов и сладостей в силу наличия заболеваний сердца или диабета. Самым лучшим вариантом врач считает приготовление пищи своими руками.

Кроме сладостей, насторожено пожилым людям нужно отнестись к выпечке. Ее можно заменить цельнозерновым хлебом. При диагностике выпячивания кишечной стенки запрещено есть орехи и семечки.

По словам диетолога, людям в любом возрасте рекомендуется заменить красное мясо на рыбу или птицу, а также не слишком увлекаться острыми блюдами.

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