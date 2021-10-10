Президент Чехии попал в больницу после выборов в парламент

Президент Чехии попал в больницу после выборов в парламент
Президент Чехии Милош Земан и президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали после парламентских выборов в Праге.

Об этом стало известно сегодня, 10 октября. Как сообщает CNN Prima News, 77-летнего чешского президента доставили в Центральный военный госпиталь в Праге.

Земана госпитализировали вскоре после встречи с премьер-министром Андреем Бабишем. Политика на санитарной машине госпиталя вывезли из его загородной резиденции. Машину сопровождал президентский автомобиль.

По данным телеканала CT24, пресс-секретарь президента заявлял, что Земан болеет уже несколько недель. Из-за состояния здоровья он не пришел на избирательный участок и проголосовал из своей резиденции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Чехия исключила Россию из списка стран с экстремальным риском по COVID-19.

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