Чехия исключила Россию из списка стран с экстремальным риском по COVID-19

Чехия исключила Россию из списка стран с экстремальным риском по COVID-19
Вместе с Россией из списка уберут Тунис и Индию. Фото: pixabay.com

Чехия с сегодняшнего дня, 23 августа, исключает Россию из топ-листа стран с сильным риском по ковиду. Такой документ опубликовал минздрав страны.

В конце июня министерство запретило на весь июль всем жителям Чехии, в том числе проживающим в стране иностранцам, посещать некоторые «особо опасные из-за ковида» страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Помимо России, к ним были причислены: Бразилия, Индия, Парагвай, Непал, Перу, Тунис. Вместе с Россией из списка уберут Тунис и Индию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Российская Федерация восстанавливает авиасообщение с 27 августа еще с тремя странами. Такими как: Доминикана, Чехия и Южная Корея. Пресс-служба правительства России сообщает, что ограничения на регулярные и чартерные рейсы решено снять. Кроме того, также с 27 августа в три раза будет увеличено число регулярных рейсов в египетские города Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

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