Из России опять можно будет улететь в Доминикану, Чехию и Южную Корею

Из России опять можно будет улететь в Доминикану, Чехию и Южную Корею
Россия восстанавливает авиасообщения еще с тремя странами. Фото: Pixabay

Российская Федерация восстанавливает авиасообщение с 27 августа еще с тремя странами. Такими как: Доминикана, Чехия и Южная Корея.

Пресс-служба правительства России сообщает, что ограничения на регулярные и чартерные рейсы решено снять.

Кроме того, также с 27 августа в три раза будет увеличено число регулярных рейсов в египетские города Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

А вот временную приостановку авиасообщения с Танзанией решили продлить вплоть до 2 сентября

Еще с 27 августа станет больше регулярных рейсов на взаимной основе в Венгрию, Киргизию, Таджикистан и на Кипр.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Такое решение оперштаб принял в конце июля.

возобновление авиасообщения коронавирус пандемия


 

Новости партнеров
Скандальная история строительства петербургской дамбы
Скандальная история строительства петербургской дамбы
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
Останки пропавшего без вести 21-летнего петербуржца с мая лежали в лесу под Лугой
Останки пропавшего без вести 21-летнего петербуржца с мая лежали в лесу под Лугой
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач-эпидемиолог объяснил, какая вакцина защитит от новых штаммов COVID-19
4-летний малыш поскользнулся и выпал с 16 этажа на Солидарности
Из России опять можно будет улететь в Доминикану, Чехию и Южную Корею
Президент бежал, в аэропорту — давка: власть в Афганистане захватили ...
От удара авто женщину отбросило на несколько метров на улице Коллонтай
Пять баров на Рубинштейна не прошли проверку на санитарные требования
В Китае знают, как спасти лысых мужчин
Во вторник в Петербург придут ливни и грозы