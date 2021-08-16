Из России опять можно будет улететь в Доминикану, Чехию и Южную Корею

Россия восстанавливает авиасообщения еще с тремя странами. Фото: Pixabay

Россия восстанавливает авиасообщения еще с тремя странами. Фото: Pixabay

Российская Федерация восстанавливает авиасообщение с 27 августа еще с тремя странами. Такими как: Доминикана, Чехия и Южная Корея.

Пресс-служба правительства России сообщает, что ограничения на регулярные и чартерные рейсы решено снять.

Кроме того, также с 27 августа в три раза будет увеличено число регулярных рейсов в египетские города Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

А вот временную приостановку авиасообщения с Танзанией решили продлить вплоть до 2 сентября

Еще с 27 августа станет больше регулярных рейсов на взаимной основе в Венгрию, Киргизию, Таджикистан и на Кипр.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Такое решение оперштаб принял в конце июля.