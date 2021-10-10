Петербуржец Павел Музыченко за несколько дней до гибели рассказал о своих планах по тренировке

Павел Музыченко считал, что в Баширии нужна "аэротруба" для тренировок, чтобы не "кататься" в Татарстан. Фото: Facebook Павла Музыченко

Павел Музыченко считал, что в Баширии нужна "аэротруба" для тренировок, чтобы не "кататься" в Татарстан. Фото: Facebook Павла Музыченко

Парашютист считал, что Башкирии, где он проживал какое-то время, не хватает «аэротрубы для тренировок, сообщает 78.ru.

Житель Петербурга Павел Музыченко погиб во время крушения двухмоторного самолета L410 в Татарстане. Кроме него на борту находились другие парашютисты и члены экипажа. На своей странице в одной из соцсетей Музыченко делится впечатлениями от жизни в Башкирии.

«Чего мне не хватает? Аэротрубы, чтобы тренировать навыки в парашютном спорте и высотного борта, чтобы не кататься за 250 километров в братский Татарстан», — говорится в посте, который петербуржец оставил несколько дней назад.

Он также говорит, что теперь у него два дома – Петербург и Башкирия.

«Да-да, именно вся Башкирия, т.к. я себя чувствую прекрасно в любом уголке этого гостеприимного региона», — говорится в посте.

Он упоминает, что приходиться «кататься за 250 км в братский Татарстан ради тренировок в парашютном спорте и высотного борта».

Отмечается, мужчина возглавлял Конгресс-бюро «Офис группа» Башкирии, передает «Коммерсантъ». Напомним, самолет совершил жесткую посадку в Мензелинском районе Башкирии. Предварительно сообщается о гибели 16 человек, семеро было госпитализировано. Всего на борту находились 23 человека.

Список парашютистов, которые были на борту разбившегося самолета в Татарстане: Павел Музыченко, Вячеслав Пискунов, Дмитрий Дербышев, Динар Давлетгареев, Дмитрий Филинов,Владимир Зеленин, Ольга Миниева, Олег Кублицкий, Вадим Фахрутдинов, Равиль Шарафутдинов, Александр Ерёмин, Денис Прохоров, Андрей Тимофеев, Ксения Смигуллина, Виктория Соловьева, Игорь Алексеев, Сергей Кузенко, Ильнар Гайфуллин и Александр Цывинский.

Погибли два члена экипажа КВС Михаил Беляев, 60 лет, пилот Александр Зыков, 61 год.

Ранее Gazeta.SPb писала, петербуржец погиб в результате крушения самолета в Татарстане.