Петербуржец погиб в результате крушения самолета в Татарстане

Парашютист из Петербурга Павел Музыченко, находившийся на борту разбившегося в Татарстане самолета, погиб на месте крушения.

Как сообщает «Коммерсантъ», за несколько дней до трагедии Музыченко рассказывал, как будет тренировать навыки в парашютном спорте. Он описал на своей странице в Facebook свои впечатления от жизни в Башкирии, где работал главой Конгресс-бюро «Офис группа».

Петербуржец указал, что в Башкирии не хватает аэротрубы для тренировок в парашютном спорте. По его словам, из-за этого ему приходится кататься за 250 километров в соседний Татарстан.

Двухмоторный самолет L-410 разбился в воскресенье утром в Мензелинском районе Татарстана. На борту находились 23 человека. Погибли 16 человек, еще семеро пострадали и были госпитализированы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на борту разбившегося в Татарстане самолета был петербуржец.