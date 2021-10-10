Петербуржец погиб в результате крушения самолета в Татарстане

Петербуржец погиб в результате крушения самолета в Татарстане
Самолет разбился в Татарстане. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Парашютист из Петербурга Павел Музыченко, находившийся на борту разбившегося в Татарстане самолета, погиб на месте крушения.

Как сообщает «Коммерсантъ», за несколько дней до трагедии Музыченко рассказывал, как будет тренировать навыки в парашютном спорте. Он описал на своей странице в Facebook свои впечатления от жизни в Башкирии, где работал главой Конгресс-бюро «Офис группа».

Петербуржец указал, что в Башкирии не хватает аэротрубы для тренировок в парашютном спорте. По его словам, из-за этого ему приходится кататься за 250 километров в соседний Татарстан.

Двухмоторный самолет L-410 разбился в воскресенье утром в Мензелинском районе Татарстана. На борту находились 23 человека. Погибли 16 человек, еще семеро пострадали и были госпитализированы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на борту разбившегося в Татарстане самолета был петербуржец.

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