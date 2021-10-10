На борту разбившегося в Татарстане самолета был петербуржец

Погибли 16 человек, еще семерых спасают в больнице. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Погибли 16 человек, еще семерых спасают в больнице. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

На борту самолета с парашютистами, упавшего сегодня в Татарстане, был житель Петербурга. В каком он сейчас состоянии, не известно.

Ранее говорилось, что в Татарстане самолет с 23 человеками на борту потерпел крушение в городе Мензелинск на востоке региона. В самолете находились 20 парашютистов и три члена экипажа. Известно, что никто из пилотов не выжил. Об этом сообщает 78.ru.

Погибли 16 человек, еще семерых спасают в больнице.

Причиной падения самолёта мог стать перегруз.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Зеленоградском округе пенсионер упал при попытке взлететь на самодельном летательном аппарате. Инцидент произошёл в районе посёлка Дунаевка. Проводится проверка сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. В Зеленоградском районе Калининградской области совершил жесткую посадку самодельный летательный аппарат. В результате пострадал 84-летний мужчина.