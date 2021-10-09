Начата проверка по факту жесткой посадки самолета в Калининградской области

Сегодня в Зеленоградском округе пенсионер упал при попытке взлететь на самодельном летательном аппарате. Инцидент произошёл в районе посёлка Дунаевка. Проводится проверка сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
В Зеленоградском районе Калининградской области совершил жесткую посадку самодельный летательный аппарат. В результате пострадал 84-летний мужчина.
По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, находившийся на борту пилот остался жив и был доставлен в больницу. Сейчас правоохранительные органы устанавливают детали произошедшего.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что на территории аэропорта в американском штате Джорджия произошло крушение однодвигательного самолета. В результате происшествия погибли четыре человека. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, об этом сообщалось сегодня утром.