Начата проверка по факту жесткой посадки самолета в Калининградской области

Начата проверка по факту жесткой посадки самолета в Калининградской области
Начата проверка по факту жесткой посадки самолета в Калининградской области. Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Сегодня в Зеленоградском округе пенсионер упал при попытке взлететь на самодельном летательном аппарате. Инцидент произошёл в районе посёлка Дунаевка. Проводится проверка сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

В Зеленоградском районе Калининградской области совершил жесткую посадку самодельный летательный аппарат. В результате пострадал 84-летний мужчина.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, находившийся на борту пилот остался жив и был доставлен в больницу. Сейчас правоохранительные органы устанавливают детали произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на территории аэропорта в американском штате Джорджия произошло крушение однодвигательного самолета. В результате происшествия погибли четыре человека. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, об этом сообщалось сегодня утром.

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Начата проверка по факту жесткой посадки самолета в Калининградской области
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