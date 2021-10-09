В результате крушения самолета в США погибли четыре человека

На борту находились пять человек. Фото: pixabay.com

На борту находились пять человек. Фото: pixabay.com

На территории аэропорта в американском штате Джорджия произошло крушение однодвигательного самолета.

В результате происшествия погибли четыре человека, сообщает телеканал FOX 5 со ссылкой на службу пожарной охраны округа Де-Калб.

«На борту самолета, который после крушения загорелся на территории аэропорта Де-Калб-Пичтри в пятницу днем, находились четыре человека. Все они погибли», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ведется расследование.

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