В результате крушения самолета в США погибли четыре человека

В результате крушения самолета в США погибли четыре человека
На борту находились пять человек. Фото: pixabay.com

На территории аэропорта в американском штате Джорджия произошло крушение однодвигательного самолета.

В результате происшествия погибли четыре человека, сообщает телеканал FOX 5 со ссылкой на службу пожарной охраны округа Де-Калб.

«На борту самолета, который после крушения загорелся на территории аэропорта Де-Калб-Пичтри в пятницу днем, находились четыре человека. Все они погибли», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ведется расследование.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет Аirbus A320 по пути совершил экстренную посадку. Самолет Аirbus A320 Санкт-Петербург — Ош, вылетевший из Пулково, должен был приземлиться в Киргизии, но резко одному из пассажиров на борту понадобилась экстренная медицинская помощь.

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