Самолет Аirbus A320 по пути совершил экстренную посадку

Воздушное судно, следующее по маршруту Санкт-Петербург - Ош, было вынуждено экстренно приземлиться в аэропорту Казани.Фото: pixabay

Воздушное судно, следующее по маршруту Санкт-Петербург - Ош, было вынуждено экстренно приземлиться в аэропорту Казани.Фото: pixabay

Воздушное судно, следующее по маршруту Санкт-Петербург — Ош, было вынуждено экстренно приземлиться в аэропорту Казани, сообщает РЕН.ТВ.

Самолет Аirbus A320 Санкт-Петербург — Ош, вылетевший из Пулково, должен был приземлиться в Киргизии, но резко одному из пассажиров на борту понадобилась экстренная медицинская помощь. Пилотам судна было необходимо принять решение посадить самолет в Казани, не долетая до Киргизии.

Что конкретно произошло с пассажиром и его настоящее состояние пока неизвестны. Информация по происшествию уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 1 октября самолёт , который вылетел из Астрахани в Северную столицу, столкнулся на взлетной полосе с бензовозом. Воздушное судно принадлежало лоукостеру «Победа». У самолета было повреждено крыло. В результате происшествия никто не пострадал, сообщила пресс-служба «Победы».