Самолёт, вылетавший в Санкт-Петербург, столкнулся на взлетной полосе с бензовозом

Самолёт, вылетавший в Санкт-Петербург, столкнулся на взлетной полосе с бензовозом
У самолета повреждено крыло. Фото: unsplash

Самолёт , вылетавший из Астрахани в Северную столицу, столкнулся на взлетной полосе с бензовозом.

Воздушное судно принадлежит лоукостеру «Победа». У самолета повреждено крыло. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба «Победы».

Сейчас пассажиры находятся в аэропорту, им выдают напитки. Для них готовят другой самолет. Вылет может задержаться на три часа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково за один день полиция задержала трех граждан, находящихся в федеральном розыске. Как сообщает пресс-служба УТ МВД по Северо-Западу, в зале ожидания Пулково транспортные полицейские остановили 35-летнего мужчину. Оказалось, что в июне правоохранители Ставропольского края объявили его в розыск за совершение кражи. В этот же день стражи порядка выявили двух мигрантов из ближнего зарубежья.

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