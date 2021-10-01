В Пулково за день задержали трех разыскиваемых в России преступников

В Пулково за день задержали трех разыскиваемых в России преступников
Злоумышленников доставили в дежурную часть полиции в аэропорту. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В петербургском аэропорту Пулково за один день полиция задержала трех граждан, находящихся в федеральном розыске.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД по Северо-Западу, в зале ожидания Пулково транспортные полицейские остановили 35-летнего мужчину. Оказалось, что в июне правоохранители Ставропольского края объявили его в розыск за совершение кражи.

В этот же день стражи порядка выявили двух мигрантов из ближнего зарубежья. Одному 29 лет, а другому — 28. Их разыскивали в течение двух лет за подделку официальных документов.

Злоумышленников доставили в дежурную часть полиции в аэропорту. В настоящее время они переданы инициаторам розыска.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обманувшие пенсионерку мигранты сбежали из страны, забыв про подписку о невыезде. Следствие намерено объявить мигрантов в федеральный розыск.

новости СПб пулково транспортная полиция федеральный розыск


 

Новости партнеров
В России сейчас находится 7 млн мигрантов
В России сейчас находится 7 млн мигрантов
Звезда
Звезда "Барвихи" Лянка Грыу призналась, что заставило ее переехать в США
В Петербурге появится первый китайский супермаркет
В Петербурге появится первый китайский супермаркет
Роспотребнадзор выявил новый неприятный симптом при ковиде — расстройство ЖКТ
Роспотребнадзор выявил новый неприятный симптом при ковиде — расстройство ЖКТ
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково за день задержали трех разыскиваемых в России преступников
Разводка моста через Свирь перекроет трассу «Кола» в субботу
Песков: правительство России не обсуждает вопрос введения нового локдауна
В Петербурге пенсионерам нашли вакансию с зарплатой в 145 тысяч рублей
В России четвертый день подряд установлен рекорд по смертям COVID-пациентов
Осенний призыв стартовал в Ленобласти с 1 октября
Экс-замминистра Ракова в федеральном розыске: её заочно обвинили в крупном ...
На дорогах Петербурга за сентябрь выявили более миллиона нарушений ПДД