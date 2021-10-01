В Пулково за день задержали трех разыскиваемых в России преступников

В петербургском аэропорту Пулково за один день полиция задержала трех граждан, находящихся в федеральном розыске.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД по Северо-Западу, в зале ожидания Пулково транспортные полицейские остановили 35-летнего мужчину. Оказалось, что в июне правоохранители Ставропольского края объявили его в розыск за совершение кражи.

В этот же день стражи порядка выявили двух мигрантов из ближнего зарубежья. Одному 29 лет, а другому — 28. Их разыскивали в течение двух лет за подделку официальных документов.

Злоумышленников доставили в дежурную часть полиции в аэропорту. В настоящее время они переданы инициаторам розыска.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обманувшие пенсионерку мигранты сбежали из страны, забыв про подписку о невыезде. Следствие намерено объявить мигрантов в федеральный розыск.