Московский вокзал в Петербурге оцепили из-за обнаружения опасного предмета

Вход на Московский вокзал в Санкт-Петербурге оцепили из-за обнаружения потенциально опасного предмета в ходе досмотра пассажиров. Об этом сообщает 78.ru.

Вечером воскресенья на Московском вокзале в ходе досмотра пассажиров на рентгеновском аппарате личного багажа в одном из чемоданов нашли подозрительный предмет. Согласно предоставленной информации, внешне он напоминал гранату.

Место обнаруженной вещи оцепили и вызвали специалистов-взрывотехников.

Подробности случившегося на данный момент уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице вновь были обнаружены снаряды времен войны. Гражданин из Красносельского района 9 октября обратился к наряду вневедомственной охраны. Наряд ОВО доложил о найденных предметах в центр оперативного управления вневедомственной охраны, после чего обеспечил охрану опасной зоны до прибытия специалистов Росгвардии.