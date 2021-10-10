СКА обыграл «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ с внушительным счетом

СКА обыграл &#171;Салават Юлаев&#187; в матче чемпионата КХЛ с внушительным счетом
Санкт-Петербургский СКА в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги разгромной обыграл "Салават Юлаев" со счетом 5:0. Фото: ska.ru

Санкт-Петербургский СКА в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги разгромной обыграл «Салават Юлаев» со счетом 5:0. Встреча состоялась в Уфе и завершилась победой гостей.

Голы в сегодняшней игры забили Цицюра, Кузьменко, Вей, Кемппайнен. Судьями матча были Оленин Константин, Сидоренко Максим.

Счет открыл нападающий СКА Владислав Цицюра, бросив шайбу в дальнюю девятку. На 20 минуте преимущество в большинстве удвоил Андрей Кузьменко, он также забил шайбу в сетку.

Третья шайба оказалась в воротах соперника на 29 минуте. Цицюра снова вывел команду на еще одну ступень ближе к победе. Он подхватил шайбу, на скорости убежал один на один.

Еще два очка набрал Игорь Ожиганов. Также своей игрой отличились Линден Вей и Йоонас Кемппайнен.

Вратарь СКАзаслуженно может назваться героем матча. Ларс Юханссон оформил 5-й шатаут в сезоне, отразив 25 бросков.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Сборная России обыграла команду Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу со счетом 1:0. Встреча состоялась в пятницу, 8 октября, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

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