Российская фигуристка Камила Валиева установила рекорд мира в произвольной программе

Российская фигуристка Камила Валиева установила рекорд мира в произвольной программе
Российская фигуристка Камила Валиева установила рекорд мира в произвольной программе. Фото: championat.com

Новой обладательницей мировых рекордов по итогам своих выступлений на турнире категории «Челленджер» – Finlandia Trophy в Финляндии. Пятнадцатилетняя Камила Валиева набрала рекордные баллы по двум показателям. Об этом сообщает «Спорт РИА Новости».

Камила Валиева установила рекорды мира в произвольной программе и по сумме набранных баллов на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в Финском городе Эспоо. После представления своей произвольной программы фигуристка набрала 174,31 балла, а по итогам обеих программ набрала итоговые 249,24 очка. Ранее таких оценок не добивалась ни одна фигуристка мира.

Новая обладательница рекордов превзошла планку Александры Трусовой в произвольной программе -166,62 очка, — и мировое достижение Алены Косторной — 247,59 очков. По сумме баллов Камила Валиева набрала больше всех.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российская фигуристка Александра Трусова 12 сентября впервые в истории фигурного катания сделала пять четвертных прыжков в одной программе. По словам Трусовой, она очень рада случившемуся.

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