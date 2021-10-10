Российская фигуристка Камила Валиева установила рекорд мира в произвольной программе

Новой обладательницей мировых рекордов по итогам своих выступлений на турнире категории «Челленджер» – Finlandia Trophy в Финляндии. Пятнадцатилетняя Камила Валиева набрала рекордные баллы по двум показателям. Об этом сообщает «Спорт РИА Новости».

Камила Валиева установила рекорды мира в произвольной программе и по сумме набранных баллов на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в Финском городе Эспоо. После представления своей произвольной программы фигуристка набрала 174,31 балла, а по итогам обеих программ набрала итоговые 249,24 очка. Ранее таких оценок не добивалась ни одна фигуристка мира.

Новая обладательница рекордов превзошла планку Александры Трусовой в произвольной программе -166,62 очка, — и мировое достижение Алены Косторной — 247,59 очков. По сумме баллов Камила Валиева набрала больше всех.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российская фигуристка Александра Трусова 12 сентября впервые в истории фигурного катания сделала пять четвертных прыжков в одной программе. По словам Трусовой, она очень рада случившемуся.