В Петербурге обнаружили два обгоревших трупа

В Петербурге обнаружили два обгоревших трупа
На вид мужчинам около 40 лет, внешних признаков насильственной смерти нет. Фото: unsplash

Страшную находку обнаружили в Приморском районе Петербурга.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, около 500 метрах от пересечения ул. Парашютной и ул. Летчика Паршина, на пустыре возле леса на месте костра в сильно обгоревшем состоянии обнаружили трупы двух неизвестных мужчин. На вид им около 40 лет, внешних признаков насильственной смерти нет.

Ранее в полицию Северной столицы поступило сообщение, что по адресу: ул. Парашютная дорога на Каменку, в лесном массиве после тушения костра обнаружили два трупа.

Их направили в морг для установления причины смерти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в поселке Шушары 8 числа правоохранительные органы обнаружили труп после того, как в дежурную часть поступило сообщение о падении мужчины с третьего этажа. На Московском шоссе в доме 246 был обнаружен труп женщины 1994 года рождения без признаков насильственной смерти.

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