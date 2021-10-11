В Выборгском районе взрывотехники ОМОН обследовали обнаруженные в квартире гранаты

Боеприпасы передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Боеприпасы передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

В Выборгском районе взрывотехники ОМОН обследовали обнаруженные в квартире гранаты.

В правоохранительные органы обратился петербуржец с заявлением о том, что в недавно купленной им квартире на Институтском проспекте в туалете он нашел предметы, похожие на гранаты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

На место обнаружения отправились специалисты группы разминирования ОМОН ГУ Росгвардии. Взрывотехники выяснили, что это две ручных гранаты, запалы к ним лежали отдельно. Боеприпасы передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Центральном районе Петербурга полицейские искали «взрывное устройство» в одной из гимназий после сообщения с угрозами.