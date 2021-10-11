Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в большинстве отраслей в Челябинской области

Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в большинстве отраслей в Челябинской области
Постановление опубликовано на сайте  Роспотребнадзора по области. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Главный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов подписал документ, согласно которому в регионе всем учителям, медикам и продавцам и другим работникам должны обеспечить обязательную прививку от ковида.

До этого прививка от вируса в области была добровольной. В перечне перечислены также повара и официанты, водители, соцработники, сотрудники ЖКХ и гостиниц, парикмахеры, почтальоны фитнес-тренеры, служащие театра и госслужащие. Постановление опубликовано на сайте Роспотребнадзора по области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пензенской области ввели обязательную прививку от ковида для чиновников, работников магазинов и кафе. Также, согласно постановлению главного санитарного врача региона, должны привиться работники бьюти-сферы, ЖКХ, почты, медики, учителя, соцработники и водители.

вакцинация коронавирус меры обязательная вакцинация ограничения


 

Новости партнеров
Шойгу наказал военных за почетный караул на свадьбе потомка Романовых
Шойгу наказал военных за почетный караул на свадьбе потомка Романовых
В Петербурге вступили в силу новые правила о вакцинации 80% сотрудников 
В Петербурге вступили в силу новые правила о вакцинации 80% сотрудников 
Арахис или грецкий: какие орехи препятствуют развитию онкологии
Арахис или грецкий: какие орехи препятствуют развитию онкологии
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в "досье Пандоры": на отношения между Вашингтоном и Киевом это не повлияет
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в большинстве отраслей в ...
В Ленобласти еще 275 человек заболели коронавирусом
Зампред Центробанка Михаил Алексеев объявил о выпуске новой сторублевой ...
Спасатели потушили пожар на Рябовском шоссе
В Выборгском районе взрывотехники ОМОН обследовали обнаруженные в квартире ...
На Гатчинском шоссе Ford сбил велосипедиста
В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19
Жертвами коронавируса за сутки стали 63 петербуржца