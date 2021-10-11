Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в большинстве отраслей в Челябинской области

Главный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов подписал документ, согласно которому в регионе всем учителям, медикам и продавцам и другим работникам должны обеспечить обязательную прививку от ковида.

До этого прививка от вируса в области была добровольной. В перечне перечислены также повара и официанты, водители, соцработники, сотрудники ЖКХ и гостиниц, парикмахеры, почтальоны фитнес-тренеры, служащие театра и госслужащие. Постановление опубликовано на сайте Роспотребнадзора по области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пензенской области ввели обязательную прививку от ковида для чиновников, работников магазинов и кафе. Также, согласно постановлению главного санитарного врача региона, должны привиться работники бьюти-сферы, ЖКХ, почты, медики, учителя, соцработники и водители.