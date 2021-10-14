Приезжий молодой человек вместе со своими родителями несколько лет назад решил заняться парадной дома. Место общего пользования отреставрировали без помощи соседей, управляющей компании и государства.
Телеведущий Алексей Чечеткин снял ролик о семье, которая без содействия властей Петербурга, без помощи соседей просто взяла и отремонтировала парадную своего дома на Петроградской стороне.
Доходный дом В.Г. Чубакова, расположенный на Большом проспекте Петроградской Стороны, 5, был построен в 1910 году. Его архитектором выступал В.И. Ван-Дер-Гюхт. Здание возвели в стиле модерн. Именно в этом доме и проживает особо ответственная и неравнодушная семья, которая не побрезговала в одиночку сделать в своей парадной ремонт, взвалив финансовую сторону вопроса также на себя. Интересно, что Даниил Ягирский, занявшийся парадной дома, вовсе не коренной петербуржец. Семья в Северной столице живет шесть лет.
Сам Даниил Ягирский учится в Санкт-Петербургском университете на историческом факультете. Однако его научная деятельность касается революционной тематики, терроризма в начале XX века. А экскурсии по парадным, по доходным домам — это лишь хобби, которое в свое время привело к желанию сделать ремонт в собственном подъезде.
В парадном холле восстановили лепной декор, он был в плохом состоянии и требовал вмешательств. Все вазы, портики, окна, двери — реставрировали специалисты. Так как дом является памятником архитектуры, то каждая смета, каждый чертеж и буквально каждый мазок требовал отдельного согласования с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
Даниил Ягирский признается, что ремонт, шедший четыре года, ударил по семейному бюджету, однако семья не жалеет о содеянном. Силами всего нескольких человек 6-этажный дом приобрел новый облик. К сожалению, соседи не захотели быть привлеченными к делу. К слову, в начале ремонта большая часть обитателей дома Чубакова были жильцами коммунальных квартир.
По словам Ягирского, управляющая компания дома также не принимала никакого участия в ремонте, молодой человек признается, что рад был тому, что службы хотя бы не стали мешать благоустраивать парадную.
На то, чтобы отреставрировать парадную, у семьи ушло немногим больше 1 млн рублей. Такая сумма смело могла бы быть вложена в собственную квартиру, однако жилец, восстановивший общественное место, о деньгах вовсе не жалеет.