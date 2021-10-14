Бескорыстный и скромный: горожанин за свой счет отремонтировал парадную дома на Петроградской стороне

Бескорыстный и скромный: горожанин за свой счет отремонтировал парадную дома на Петроградской стороне
Приезжая семья отреставрировала дом на Большом проспекте П. С., 5. Фото: "Яндекс панорамы"

Приезжий молодой человек вместе со своими родителями несколько лет назад решил заняться парадной дома. Место общего пользования отреставрировали без помощи соседей, управляющей компании и государства.

Парадная в доме Чубакова до ремонта. Фото: скриншот Instagram
Парадная в доме Чубакова после ремонта. Фото: скриншот Instagram

Телеведущий Алексей Чечеткин снял ролик о семье, которая без содействия властей Петербурга, без помощи соседей просто взяла и отремонтировала парадную своего дома на Петроградской стороне.

Доходный дом В.Г. Чубакова, расположенный на Большом проспекте Петроградской Стороны, 5, был построен в 1910 году. Его архитектором выступал В.И. Ван-Дер-Гюхт. Здание возвели в стиле модерн. Именно в этом доме и проживает особо ответственная и неравнодушная семья, которая не побрезговала в одиночку сделать в своей парадной ремонт, взвалив финансовую сторону вопроса также на себя. Интересно, что Даниил Ягирский, занявшийся парадной дома, вовсе не коренной петербуржец. Семья в Северной столице живет шесть лет.

Сам Даниил Ягирский учится в Санкт-Петербургском университете на историческом факультете. Однако его научная деятельность касается революционной тематики, терроризма в начале XX века. А экскурсии по парадным, по доходным домам — это лишь хобби, которое в свое время привело к желанию сделать ремонт в собственном подъезде.

В парадном холле восстановили лепной декор, он был в плохом состоянии и требовал вмешательств. Все вазы, портики, окна, двери — реставрировали специалисты. Так как дом является памятником архитектуры, то каждая смета, каждый чертеж и буквально каждый мазок требовал отдельного согласования с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Даниил Ягирский признается, что ремонт, шедший четыре года, ударил по семейному бюджету, однако семья не жалеет о содеянном. Силами всего нескольких человек 6-этажный дом приобрел новый облик. К сожалению, соседи не захотели быть привлеченными к делу. К слову, в начале ремонта большая часть обитателей дома Чубакова были жильцами коммунальных квартир.

Парадная во время ремонта, который длился 4 года. Фото: скриншот Instagram

По словам Ягирского, управляющая компания дома также не принимала никакого участия в ремонте, молодой человек признается, что рад был тому, что службы хотя бы не стали мешать благоустраивать парадную.

На то, чтобы отреставрировать парадную, у семьи ушло немногим больше 1 млн рублей. Такая сумма смело могла бы быть вложена в собственную квартиру, однако жилец, восстановивший общественное место, о деньгах вовсе не жалеет.

дом чубакова новости СПб парадная ремонт


 

Новости партнеров
Беглов выдвинул Максима Мейксина на пост вице-губернатора Петербурга
Беглов выдвинул Максима Мейксина на пост вице-губернатора Петербурга
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Наркотики, алкоголь и секс: пропавших школьниц все чаще находят в гостях у взрослых мужчин в Петербурге
Перевозивший Собчак водитель
Перевозивший Собчак водитель "Мерседеса" признал вину в смертельной аварии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бескорыстный и скромный: горожанин за свой счет отремонтировал парадную ...
Двор постапокалипсиса на 5-й Советской: петербуржцев напугали тупики и ...
Горящую бытовку на проспекте Энгельса тушили девять спасателей
Обстоятельства травмирования четырехлетнего ребенка, у которого оторвало ...
Неизвестный повесил замок на сквер Маневича: соседи в шоке, а управдом ...
Российских школьников начнут проверять на курение: мнения родителей разделились
В Петербурге фудтраки стали законными: горожане перечисляют минусы легализации
Иммунолог предупредил об опасности опавшей листвы