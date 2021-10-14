Бескорыстный и скромный: горожанин за свой счет отремонтировал парадную дома на Петроградской стороне

Приезжий молодой человек вместе со своими родителями несколько лет назад решил заняться парадной дома. Место общего пользования отреставрировали без помощи соседей, управляющей компании и государства.

Телеведущий Алексей Чечеткин снял ролик о семье, которая без содействия властей Петербурга, без помощи соседей просто взяла и отремонтировала парадную своего дома на Петроградской стороне.

Доходный дом В.Г. Чубакова, расположенный на Большом проспекте Петроградской Стороны, 5, был построен в 1910 году. Его архитектором выступал В.И. Ван-Дер-Гюхт. Здание возвели в стиле модерн. Именно в этом доме и проживает особо ответственная и неравнодушная семья, которая не побрезговала в одиночку сделать в своей парадной ремонт, взвалив финансовую сторону вопроса также на себя. Интересно, что Даниил Ягирский, занявшийся парадной дома, вовсе не коренной петербуржец. Семья в Северной столице живет шесть лет.

Сам Даниил Ягирский учится в Санкт-Петербургском университете на историческом факультете. Однако его научная деятельность касается революционной тематики, терроризма в начале XX века. А экскурсии по парадным, по доходным домам — это лишь хобби, которое в свое время привело к желанию сделать ремонт в собственном подъезде.

В парадном холле восстановили лепной декор, он был в плохом состоянии и требовал вмешательств. Все вазы, портики, окна, двери — реставрировали специалисты. Так как дом является памятником архитектуры, то каждая смета, каждый чертеж и буквально каждый мазок требовал отдельного согласования с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Даниил Ягирский признается, что ремонт, шедший четыре года, ударил по семейному бюджету, однако семья не жалеет о содеянном. Силами всего нескольких человек 6-этажный дом приобрел новый облик. К сожалению, соседи не захотели быть привлеченными к делу. К слову, в начале ремонта большая часть обитателей дома Чубакова были жильцами коммунальных квартир.

По словам Ягирского, управляющая компания дома также не принимала никакого участия в ремонте, молодой человек признается, что рад был тому, что службы хотя бы не стали мешать благоустраивать парадную.

На то, чтобы отреставрировать парадную, у семьи ушло немногим больше 1 млн рублей. Такая сумма смело могла бы быть вложена в собственную квартиру, однако жилец, восстановивший общественное место, о деньгах вовсе не жалеет.