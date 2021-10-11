Петербуржцев приглашают посадить дерево в 32 садах, парках и скверах

Петербуржцев приглашают посадить дерево в 32 садах, парках и скверах
Всего этой осенью планируют посадить более 580 деревьев и около тысячи кустарников. Фото: Комитет по благоустройству

Комитет по благоустройству проводит осеннюю кампанию – участвовать в акции и самим посадить дерево жители Петербурга могут в 32 парках, садах и скверах. На данный момент уже записались 152 петербуржца и 16 компаний.

Северная столица – наш общий дом, отмечает губернатор Петербурга Александр Беглов. Он обращает внимание, что каждый желающий может посадить дерево или кустарник. Он, что помимо жителей города к этой акции присоединяются организации Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Ведомство готово помогать организациям или людям, которые хотят сами купить деревья и посадить их в Петербурге. Всего этой осенью планируют посадить более 580 деревьев и около тысячи кустарников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в субботу 9 октября, в Муринском парке прошел забег «Лапки в охапке», в котором приняли участие петербуржцы и их питомцы.

Александр Беглов комитет по благоустройству новости СПб санкт-петербург Смольный


 

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