Петербуржцев приглашают посадить дерево в 32 садах, парках и скверах

Всего этой осенью планируют посадить более 580 деревьев и около тысячи кустарников. Фото: Комитет по благоустройству

Всего этой осенью планируют посадить более 580 деревьев и около тысячи кустарников. Фото: Комитет по благоустройству

Комитет по благоустройству проводит осеннюю кампанию – участвовать в акции и самим посадить дерево жители Петербурга могут в 32 парках, садах и скверах. На данный момент уже записались 152 петербуржца и 16 компаний.

Северная столица – наш общий дом, отмечает губернатор Петербурга Александр Беглов. Он обращает внимание, что каждый желающий может посадить дерево или кустарник. Он, что помимо жителей города к этой акции присоединяются организации Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Ведомство готово помогать организациям или людям, которые хотят сами купить деревья и посадить их в Петербурге. Всего этой осенью планируют посадить более 580 деревьев и около тысячи кустарников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в субботу 9 октября, в Муринском парке прошел забег «Лапки в охапке», в котором приняли участие петербуржцы и их питомцы.