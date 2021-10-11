Шесть актеров, которых не любят зрители

Талант - это еще не все, на популярность влияет и личность актера.. Фото: https://www.instagram.com/marabash1/

Талант - это еще не все, на популярность влияет и личность актера.. Фото: https://www.instagram.com/marabash1/

Есть в России актеры, которые раздражают абсолютное большинство зрителей. Раздражают, как жалуются зрители, неуемной эпатажностью и демонстративным презрением к окружающим.

В обзоре Gazeta.SPb – актеры, которых стараются побыстрее «переключить» даже бывшие фанаты.

Алексей Панин

Звезда криминальной комедии «Жмурки» Алексей Панин любимцем публики был недолго.

Он регулярно шокирует публику выходками на грани фола. После серии скандалов артист покинул Россию и сейчас живет в Испании. История с похищением дочери вызвала всеобщее осуждение Панина. А дальнейшие странные выходки и высказывания окончательно сделали Панина персоной «нон-грата» для большинства российских зрителей. И, скорее всего, видео прогулок в женском белье, собственные обнаженные фото, странные высказывания былой любви не вернут.

Марат Башаров

Его звезда взошла в 90-е, он был любимцем российских женщин, востребованным актером, шоуменом. Все пошло под откос, когда стало известно, что Марат Башаров без зазрения совести якобы поднимает руку на женщин. Побоям подвергались, как они сами утверждают, бывшие жены и подруги актеры. После такого от актера отвернулись даже преданные фанаты.

Сергей Безруков

В таланте этого актера сомнений не возникает. Но в какой-то момент его стало слишком много на экране, а образы были очевидно одинаковые. Популярности заметно поубавилось, когда Безруков ушел от жены именно в тот момент, когда та потеряла своего единственного сына. А затем Сергей подался в политику, что тоже симпатичнее актера, по словам зрителей, не сделало. Результат – фильмы с участием Безрукова переключает даже некогда лояльная к нему аудитория.

Никита Джигурда

Тот случай, когда актер и певец прославился не столько благодаря ролям в кино, сколько скандалами, которые сам же регулярно провоцирует. В 2009 году Джигурда опубликовал в Сети видеоклип из записей, сделанных во время родов его жены, фигуристки Марины Анисиной. Прогулки в бюстгальтере по Арбату, скандальные заявления – все это не добавляет уважения Никите Джигурде.

Дмитрий Дюжев

Прекрасный актер, певец, харазматичный человек – что еще надо для успешной карьеры актера? В случае с Дмитрием Дюжевым – вежливости и хороших манер. Своими руками он настроил против себя своих поклонников. Все началось со скандала в аэропорту, где Дмитрию не уступили место в очереди на регистрацию. В итоге актер обвинил людей в очереди в неблагодарности, а люди в очереди Дюжева — в участии в плохих фильмах. «Значит вы заслуживаете плохие фильмы», — заявил Дюжев. Скандал продолжился в сети. Судя по тому, что Дюжев все реже появляется на экранах, зритель «разлюбил» актера.

Михаил Ефремов

Заслуженный артист России, талантливый Михаил Ефремов стал участником смертельного ДТП 8 июня 2020 года. В момент аварии актер был сильно пьян.

Громкий судебный процесс над артистом оказался не менее скандальным, чем само происшествие. Ложные показания, запугивание свидетелей, давление на семью погибшего, сбор подписей в защиту обвиняемого – на этом процессе было все. Ефремову такого поведения не простили. В итоге Ефремов был осужден на семь лет и пять месяцев лишения свободы.