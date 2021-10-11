Спасатели потушили квартирный пожар на Гражданском проспекте

В понедельник, 11 октября, в Калининском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 15:09. На Гражданском проспекте, 120, в двухкомнатной отдельной квартире, в комнате обгорела распределительная коробка, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 15:30.

Информация о пострадавших не поступала.

В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ликвидации пожара возгорания на набережной реки Карповки привлекли более 30 пожарных, но огонь потушить пока не удалось. Ранг пожара был поднят до 3.