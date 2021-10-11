Кабаны, крысы, лоси в городе: как дикие звери мешают жить петербуржцам

В Петербург нередко забегают дикие животные. Сделать визит в Северную столицу их заставляет голод. Зачастую горожане становятся свидетелями буйства перепуганных животных, очутившихся в черте города. Бывает, что звери, оказываясь в жилых районах, пугают петербуржцев, а также наносят урон имуществу.

Последний такой случай произошел в Приморской районе города на Неве 10 октября. Там от набега кабана пострадали стеклянные двери на входе в гипермаркет «О’Кей» на улице Савушкина, 119/3. Дикое животное попало на записи камер видеонаблюдения. Кабан начал свой разгон на парковке возле ТЦ Villa, а потом последовал ко входу магазин. Со всей силы животное ударилось о стекло, не заметив его. Зверь устроил дебош и перепугал горожан. Затем же, не имея ни стыда ни совести, он покинул «место происшествия», умчавшись в неизвестном направлении.

Не менее неприятный инцидент случился также 10 октября в центре Петербурга. Горожане увидели стаю огромных крыс, которые непринужденно наслаждались видами Северной столицы. Зверей не пугали ни шум автомобилей, ни прохожие. Последних же данное зрелище заставляло поежиться и отойти в сторону. Все бы ничего, но крысы — переносчики инфекции. Кроме того, млекопитающие способны испортить имущество и пищу, а также повредить проводку, тем самым устроив пожар. Укус крысы для человека не только болезненный, но и смертельно опасный.

Наиболее часто в Петербург заглядывают лоси. К несчастью, почти все названные гости трагически погибают в условиях городской среды.

Минувшим летом в Пушкинском районе во дворе жилого дома был замечен лось. Он бегал по району «Славянка». Зверь был страшно напуган и пытался выйти из двора. Однако все закончилось очень трагично. Животное прыгнуло в окно жилого дома, расположенного на первом этаже. Лосенок разбил себе голову, травмы, которые он получил, были не совместимы с жизнью. Тело животного осталось лежать в кустах во дворе под присмотром сотрудников МЧС, которые прибыли по сигналу местных жителей.

Еще один неприятный инцидент произошел в Приморском районе Петербурга. Очевидцы сообщали, что с Парашютной улицы лось забежал перекусить на Комендандскую площадь. Отмечалось, что взрослая особь была вовсе не одна, с ней был детеныш. Мама и малыш, по каким-то причинам, разлучилась. Лесной гигант бежал прямо по дороге, осложняя движение машин. К счастью, никто не пострадал.