Кабан разнес входные двери в гипермаркете «О’Кей» на Савушкина

Стеклянные двери на входе в гипермаркет в Приморском районе пострадали от набега дикого животного.

Инцидент произошел в гипермаркете «О’Кей» на улице Савушкина, 119/3. Очевидцы рассказали об этом в группе «Приморский Онлайн. Новости нашего района» во «ВКонтакте».

Судя по записи с камер видеонаблюдения, животное сначала бегало по парковке возле ТЦ Villa, а после прямиком помчалось ко входу, где с разбегу разбило стеклянные двери. Устроив дебош на входе в гипермаркет, кабан поспешил сбежать с «места происшествия». Он пронесся через парковку и скрылся в неизвестном направлении.

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