Профессия энергетика — со школьной скамьи и на всю жизнь

За 140 лет своего существования электрические сети города Гатчины в Ленобласти прошли длинный путь становления — от небольшой подстанции до крупного предприятия. Отрасль помнит и чтит своих ударников и передовиков, но время не стоит на месте и сегодня бурно развивающейся энергетике как никогда нужны профессионалы-новаторы. Считается, что в этой области нет случайных людей. Наоборот, специалисты, однажды выбрав свой путь, придерживаются его десятилетиями. Чтобы так было и впредь, считают в одной из крупнейших электросетевых компаний региона «ЛОЭСК», любовь к профессии нужно прививать со школьной скамьи. Поможет в этом заключенный с районным комитетом по образованию меморандум.

От свечей Яблочкова до «говорящих» светильников

Гатчину с уверенностью можно назвать родоначальницей уличного освещения в России. Первая электрическая лампочка в ленобластном городе загорелась 25 ноября 1881 года. Этот же день считается датой основания гатчинских электрических сетей. А все благодаря императору Александру III, который, вступив на престол после трагической гибели брата, решил оградить от возможных бед свою семью и перебрался из Петербурга в пригород, где в числе разных мер безопасности приказал осветить окрестности. Сперва фонари зажглись у Гатчинского дворца. В 16-ти плафонах стояли так называемые «свечи», вернее электрические угольные дуговые лампы, придуманные инженером Павлом Яблочковым.

Со временем электричество, что называется, пошло в народ. С легкой руки дворянина и изобретателя Николая Демчинского светлее в темное время суток стало и на главных улицах Гатчины. Эта тенденция не угасла даже после смерти правителя и к началу революции в городе уже была выстроена серьезная по тем меркам инфраструктура. Остановить прогресс смогла лишь Великая Отечественная война, после которой энергетикам пришлось восстанавливать уничтоженные фашистами высоковольтные линии электропередачи и опоры.

Сегодня городские электросети уже опережают будущее. Например, благодаря переходу к технологиям 5G уличные фонари стали «умными» и способны сделать нашу жизнь еще комфортнее.

«Один ведет видеонаблюдение, другой управляет светофорами, третий измеряет параметры окружающей среды. Каждый может передавать информацию другому — мы их между собой называем сплетниками. Таким образом сведения приходят на диспетчерский пульт, и специалист, в зависимости от того, что спрашивает, получает ответ», — рассказала директор МУП «Городская электросеть» Любовь Волкова.

Остаться в истории

В год 140-летия гатчинских электросетей в местном доме культуры 8 октября торжественно открылась фотовыставка, посвященная тем, кто «приручал» городское электричество. На снимках запечатлены исторические вехи — с момента зарождения энергетической отрасли до наших дней. Со временем экспозиция, которую разместят в гатчинском филиале АО «ЛОЭСК», пополнится яркими экспонатами.

Не менее красочным стало проявление чувств к городу, его истории, связанной в том числе с электросетями, в стиле XXI века. На трансформаторной будке рядом с ДК появилось стилизованное граффити, исполнение которого курировал известный в Петербурге дизайнер и архитектор Виктор Splash, в свое время создавший объемную настенную роспись во внутреннем дворе лофт-проекта «Этажи».

А тех, без кого развитие энергетической отрасли немыслимо, в этот же день наградили почетными грамотами и дипломами от руководства города и района, а также областного парламента.

«Уличное освещение заслуживает особого внимания, поскольку оно создает уют и комфорт, сохраняя исторические традиции нашего города и дополняя современным пространствам шарму», — отметила глава администрации Гатчинского района Ленобласти Людмила Нещадим.

Энергетики за партами

Когда-нибудь на эту сцену поднимутся те, кто уже сейчас задумывается над тем, чтобы профессию из сферы энергетики сделать главным делом своей жизни. Помочь в этом сможет меморандум, который компания «ЛОЭСК» заключила с Комитетом по образованию Гатчинского района Ленобласти.

«Документ важен не только для района, но и самой отрасли. В связи с ростом уровня используемого сегодня оборудования необходимы новые профессиональные кадры. А готовить специалистов, отвечающих завтрашним требованиям, необходимо со школы, техникума, высшего учебного заведения», — считает генеральный директор АО «ЛОЭСК» Андрей Сизов.

Он убежден: важно, чтобы ребята понимали, что энергетика — это надежно, почетно и престижно. Взаимодействие со сферой образования предусматривает создание онлайн-лекториев, лекций-модулей, совместную организацию конференций, круглых столов и семинаров, а также дней открытых дверей для старшеклассников и, главное, производственной практики.

«Профориентация в школе была всегда. Однако она долгое время не являлась доминантой. Во главе угла стояли получение знаний, умений и навыков. Сейчас все изменилось. И вот точно так же как мы не можем жить без розетки, школа уже не может существовать без профориентации», — сказала в рамках подписания соглашения председатель Комитета по образованию Гатчинского района Ленобласти Елена Глыбина.

Она уверена: Гатчина сможет стать кузницей соответствующих кадров, ведь учащиеся города особенно сильны в своих познаниях в физико-математическом и инженерном направлениях. Образовательное ведомство, по словам Глыбиной, также рассчитывает на то, что концепция ЛОЭСКа поможет не только детям с выбором будущей профессии, но и учителям, стремящимся привить подрастающему поколению культуру бережного энергопользования.