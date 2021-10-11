Путин рассказал о причинах своего кашля

Президент России Владимир Путин рассказал на совещании с постоянными членами Совбеза, что с его здоровьем всё в порядке. Он уверил, что его покашливание связано с активностью на свежем воздухе.

«Не беспокойтесь, всё нормально. Не только на COVID-19, на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме, так что всё хорошо», — цитирует его РИА Новости.

На совещании по развитию агропромышленного комплекса России Путин покашливал, на что обратила внимание спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на самоизоляцию ушел президент России Владимир Путин – он пошел на такие меры после того, как несколько человек из близкого окружения получили положительные результаты теста на коронавирус.