Дмитрий Медведев кашляет и не выходит в люди

Дмитрий Медведев кашляет и не выходит в люди
Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Замглавы Совета безопасности РФ не смог принять участие в ряде мероприятий.

Председатель «Единой России», замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сегодня, 19 сентября, сообщил о своей болезни. Он добавил, что не может присутствовать в штабе общественной поддержки партии и лично поблагодарить всех собравшихся. Об этом сообщает секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак.

Известно, что у Медведева сильный кашель. Не уточняется, связано ли это с коронавирусом. Напоминаем, что недавно на самоизоляцию ушел президент России Владимир Путин – он пошел на такие меры после того, как несколько человек из близкого окружения получили положительные результаты теста на коронавирус.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин пробудет на самоизоляции несколько дней.

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