В России предлагают ввести уголовную ответственность за нетрезвое вождение

В России предлагают ввести уголовную ответственность за нетрезвое вождение
88% всех смертельных ДТП связаны с нетрезвым вождением. Фото: pixabay

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ведомствам до конца октября подготовить предложения по введению в России уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на слова Хуснуллина, около 88% всех смертельных ДТП связаны с нетрезвым вождением. Пьяные водители создают угрозу для других участников движения, поэтому вице-премьер поручил рассмотреть возможность введения уголовного наказания.

Хуснуллин поручил разработать предложения таким ведомствам, как МВД, Росгвардии, Ростехнадзору, Государственной инспекции маломерных судов МЧС и Росавиации. Необходимо создать единый механизм, по которому нетрезвых водителей будут лишать прав на управление всеми видами транспорта, в том числе наземными, водными и воздушными. Также водителям могут ограничить или прекратить права на владение, ношение и хранение огнестрельного оружия. Кроме того, допускается пожизненное лишение прав для повторных нарушителей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ГИБДД перестала штрафовать за превышение средней скорости, зафиксированное камерами.

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