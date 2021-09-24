ГИБДД перестала штрафовать за превышение средней скорости, зафиксированное камерами

ГИБДД перестала штрафовать российских автолюбителей за превышение средней скорости.

Так, используемые формы федерального статистического наблюдения не содержат информации по делам о нарушениях по статье 12.9 КоАП на дороге, зафиксированных в автоматическом режиме. В ведомстве не отметили, как давно жителей России перестали штрафовать за это и почему. Об этом сообщает МВД.

Практика, когда превышение скорости фиксируют две камеры, находящиеся на расстоянии нескольких километров друг от друга, была в России в течение семи лет. Автомобилисты часто жаловались, что это незаконно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по данным управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, с начала года в обоих регионах выросло число аварий с участием несовершеннолетних. При этом пострадавших в таких ДТП тоже становится больше, а вот смертность, к счастью, снижается.