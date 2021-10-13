Баня и секс: Косметолог подловила на лжи Волочкову, раздающую секреты молодости

Балерина заверила, что не ходит к косметологам, но опытный специалист обратила внимание на кардинальные перемены во внешности звезды.

Балерина Анастасия Волочкова с каждым годом выглядит все лучше, считают некоторые поклонники. Порой перемены во внешности настолько кардинальные, что у фанатовпоявляется много вопросов. Звезда, тем временем, уверяет, что не обращается за помощью к косметологам, так как знает секреты молодости.

Волочкова перечислила некоторые из них — походы в баню и купание в ледяной купели занимают, кажется, первое место. Также танцовщица призвала всех быть добрее, влюбляться и правильно питаться.

Косметолог Татьяна Баллирано в разговоре с «Пятым каналом» предположила, что балерина кое-что скрывает от своих поклонников. Эксперт убеждена, что Волочкова не раз прибегала к пластическим операциям — это якобы видно, по ее словам, невооруженным взглядом. Так что секретами молодости не обошлось, считает Баллирано.

«У нее генетически так называемый тяжелый морфотип старения, при котором опускаются веки и лоб, очень выражены брыльки, носослезная борозда, малярные мешки»,

— пояснила врач, добавляя, что в таком случае процесс старения остановить вряд ли удастся – разве что при помощи хирургов и косметологов.

Баллирано полагает, что Волочкова недавно делала пластику лба. К таким выводам врач пришла после изучения последних снимков звезды: на них у балерины поднялись надбровные дуги, а взгляд стал открытым. На этом танцовщица якобы не остановилась и сделала подтяжку скуловой части и овала лица, утверждает Баллирано, в связи с чем ушли малярные мешки и брыли.

Косметолог подчеркнула, что на старых снимках у Волочковой «очень плохая шея», а сейчас она выглядит прекрасно. Помимо прочего, по мнению врача, балерина увеличила губы. Что касается состояния кожи, то большую роль сыграли не баня и ледяная вода, а лазерная и фотокоррекция, а также инъекционные методики по увлажнению и питанию и биоревитализации, говорит Баллирано.

Подписчики также не раз «ловили» Волочкову на использовании фотошопа и фильтров: вполне возможно, что это еще один секрет балерины, о котором она скромно умолчала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что известно о новом бойфренде Волочковой. Если бывшего ухажера балерина прятала от поклонников, то нынешнего решила показать сразу – чтобы было поменьше слухов.