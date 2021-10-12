В Гатчине введен в эксплуатацию дом для расселения ветхого жилья

В Гатчине введен в эксплуатацию дом для расселения ветхого жилья
В Гатчине дом на 242 квартиры заселят 600 человек.Фото: pixabay

Четырехэтажку на улице Красных Военлетов в Гатчине заселят 600 жителей аварийных домов, сообщает пресс-служба Правительства Ленобласти.

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию четырехэтажного дома на улице Красных Военлетов в Гатчине. Новоселье отпразднуют 600 жителей самой Гатчины, а также из Вырицкого и Сиверского поселений.

Дом площадью 11 тыс. кв. метров на 242 квартиры расположен в микрорайоне Аэродром. Рядом с домом построена парковка на 139 машиномест. Многоэтажка стала четвертым объектом областной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» в этом году.

Вместе с этим домом уже введены объекты в Дружной Горке Гатчинского района, поселке Ефимовский Бокситогорского района и деревне Ополье Кингисеппского района. В следующем году планируется возведение еще двух домов в Подпорожье и Волосово. Всего в рамках региональной программы предстоит расселить 15 579 человек.

Ранее Gazeta.SPb писала, в сентябре Путин призвал ускорить расселение аварийного жилья в России.

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В Гатчине введен в эксплуатацию дом для расселения ветхого жилья
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