В Калининградской области из-за коронавируса могут ограничить плановую медпомощь

Власти Калининградской области заявили о возможной остановке плановой медпомощи в связи со сложной обстановкой по ковиду. Об этом сообщил глава комздрава региона Александр Кравченко.

Он отметил, что на данный момент в больницах области развернуто 2 343 койки. Это максимум из того, что было в области, обращает внимание Кравченко. В больницах находится 2 044 человека. Ситуацию от прошлых периодов отличает то, что сейчас 940 нуждаются в кислороде, а 809 из них не могут сами дышать и находятся на аппаратах ИВЛ. Столько людей на аппаратах ИВЛ еще не было, добавляет глава комздрава. Об этом сообщает ТАСС.

Он также отметил, что среди пациентов стало больше молодежи. В состоянии средней и тяжелой степени тяжести в больницах сейчас 80 человек. Среди умерших — 32 человека.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ивановской области запретили проводить банкеты из-за ситуации с COVID-19.