В Ивановской области запретили проводить банкеты из-за ситуации с COVID-19

Если требуемого документа нет, нужно будет пройти экспресс-тест за свой счет. Фото: pixabay

Если требуемого документа нет, нужно будет пройти экспресс-тест за свой счет. Фото: pixabay

Банкеты запретили проводить в кафе и ресторанах Ивановской области, исключение сделали для семейных праздников и поминальных обедов до 30 человек.

Также изменили правила работы санаториев, отелей, пансионатов, домов отдыха. Теперь все гости при заселении должны предъявлять документ о прививке, справку о наличии антител или отрицательный результат теста на ковид. Об этом сообщает РИА «Новости».

Если требуемого документа нет, нужно будет пройти экспресс-тест за свой счет. Раньше это правило не действовало для компаний, где все работники либо вакцинированы, либо имеют антитела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, в каких случаях ученики школы должны переводиться на дистанционку. Попова обратила внимание на то, что если в классе по причине болезни нет более 20% детей, он считается очагом болезни и школьники должны переходить на дистанционное обучение.