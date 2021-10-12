В Ивановской области запретили проводить банкеты из-за ситуации с COVID-19

В Ивановской области запретили проводить банкеты из-за ситуации с COVID-19
Если требуемого документа нет, нужно будет пройти экспресс-тест за свой счет. Фото: pixabay

Банкеты запретили проводить в кафе и ресторанах Ивановской области, исключение сделали для семейных праздников и поминальных обедов до 30 человек.

Также изменили правила работы санаториев, отелей, пансионатов, домов отдыха. Теперь все гости при заселении должны предъявлять документ о прививке, справку о наличии антител или отрицательный результат теста на ковид. Об этом сообщает РИА «Новости».

Если требуемого документа нет, нужно будет пройти экспресс-тест за свой счет. Раньше это правило не действовало для компаний, где все работники либо вакцинированы, либо имеют антитела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, в каких случаях ученики школы должны переводиться на дистанционку. Попова обратила внимание на то, что если в классе по причине болезни нет более 20% детей, он считается очагом болезни и школьники должны переходить на дистанционное обучение.

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