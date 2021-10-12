Попова попросила родителей контролировать детей, переведенных на удаленное обучение

Если в классе по причине болезни нет более 20% детей, он считается очагом болезни и школьники должны переходить на дистанционное обучение. Фото: kremlin.ru

Если в классе по причине болезни нет более 20% детей, он считается очагом болезни и школьники должны переходить на дистанционное обучение. Фото: kremlin.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, в каких случаях ученики школы должны переводиться на дистанционку.

Попова обратила внимание на то, что если в классе по причине болезни нет более 20% детей, он считается очагом болезни и школьники должны переходить на дистанционное обучение. Она добавила, что очень важно, чтобы дети в этом случае действительно находились только дома и минимизировали социальные контакты для избежания распространения ковида. Об этом сообщает ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 38 регионах России введены требования о прививке для ряда категорий работников. Так, для противодействия распространению ковида губернаторы вместе с главными санитарными врачами приняли ряд мер, в том числе усилили контроль за ношением защитных масок