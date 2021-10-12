На парковке на Киевской улице обнаружили автомобиль с самодельной взрывчаткой

На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции, ОМОН и группы разминирования. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции, ОМОН и группы разминирования. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Подозрительный автомобиль обнаружен на Киевской улице в Петербурге. Машина находится на парковке.

Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник. По предварительной информации, в автомобиле под передним сиденьем находится самодельное зажигательное устройство. На месте сейчас работают сотрудники полиции, ОМОН и группы разминирования.

Территорию оцепили, ведутся работы по обезвреживанию.

Из ближайших зданий эвакуировали 39 человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге анонимы «заминировали» подземку в Северной столице. Злоумышленники заявили, что по метро курсируют девять вагонов с взрывчаткой.