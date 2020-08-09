«Взрывчатка в девяти вагонах»: анонимы заставили полицию побегать по метро Петербурга

&#171;Взрывчатка в девяти вагонах&#187;: анонимы заставили полицию побегать по метро Петербурга
Петербургскую подземку проверили после сообщения о взрывчатке. Фото: Baltphoto

В Петербурге анонимы «заминировали» подземку в Северной столице. Злоумышленники заявили, что по метро курсируют девять вагонов с взрывчаткой.

Как сообщает «Мойка78», сообщение правоохранители получили в субботу, 8 августа, вечером. Известно об этом стало в воскресенье, 9 августа. Письмо пришло с почтового адреса телекомпании «Царьград». Утверждалось, что по подземке курсировали девять вагонов, в которых находилась взрывчатка. Составы осмотрели, но эвакуировать пассажиров не стали.

В метро ничего не нашли.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге заминировали частную стоматологическую клинику. Оказалось, что сообщение стало местью за то, что врачи якобы угрожали пациенту венерическим заболеванием. В результате в клинике эвакуировали более 20 человек. Ничего опасного в помещении не нашли.

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