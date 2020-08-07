Петербурженка заминировала стоматологию в отместку за угрозы венерическим заболеванием

Петербурженка заминировала стоматологию в отместку за угрозы венерическим заболеванием
В Петербурге заминировали стоматологию. Фото: pixabay

В Петербурге заминировали частную стоматологическую клинику. Сообщение оказалось местью за то, что врачи якобы угрожали пациенту венерическим заболеванием.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сообщение о заминировании поступило через службу «112» от неизвестной женщины. Она заявила, что в помещении стоматологии на Дрезденской улице сработает взрывное устройство.

Отмечалось, что акция направлена против врачей клиники, которые якобы грозили одному из пациентов венерическим заболеванием во время лечения зубов.

В результате в клинике эвакуировали более 20 человек. Ничего опасного в помещении не нашли.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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