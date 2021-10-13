Успешно противостоящие коронавирусу регионы получат гранты

Успешно противостоящие коронавирусу регионы получат гранты
Специальные гранты на развитие системы здравоохранения получат регионы, которые успешно борются с COVID-19. Фото: pexels.com

Специальные гранты на развитие системы здравоохранения получат регионы, которые успешно борются с COVID-19. Правила предоставления награды подписала председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Лидирующие регионы будут определяться на основании конкурсного отбора. Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции будет определять число победителей конкурса и размер грантов для лидеров. Ориентировочно конкурс планируют провести в ноябре.

Критерии для претендентов на звание «территории свободной от COVID-19» разрабатывает Роспотребнадзор. В числе пунктов — показатель заболеваемости COVID-19, охват жителей региона ПЦР-тестированием, количество привитых первым компонентом вакцины.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что американские ученые провели исследование и выяснили, что 39,2% подхвативших коронавирусную инфекцию сталкиваются с изменениями вкуса.

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